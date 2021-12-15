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Німеччина готова до діалогу з Росією у рамках політики ЄС, - Шольц

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Німеччина, Середа 15 грудня 2021 12:34
Німеччина готова до діалогу з Росією у рамках політики ЄС, - Шольц Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Росія та Німеччина повинні дійти розуміння через діалог. Це має бути в рамках загальноєвропейської зовнішньої політики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Merkur.de.

"Зважаючи на нашу історію це стосується і відносин нашої країни з Росією. Саме ми маємо бути готові все частіше намагатися знайти розуміння, намагатися вийти зі спіралі ескалації - як упродовж певного часу виходило в рамках нормандського процесу", - сказав німецький політик.

За його словами, у Берліні "готові до конструктивного діалогу".

"Однак це не слід неправильно розуміти як німецьку східну політику. В об'єднаній Європі східна політика має бути лише європейською", - додав Шольц.

Нагадаємо, новий канцлер Німеччини закликав використати всі можливості для деескалації нинішньої ситуації на Донбасі. Олаф Шольц наголосив на необхідності активувати норманський формат.

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