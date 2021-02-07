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В ЄС оцінили відносини з Росією після висилки дипломатів

Брюссель, Неділя 07 лютого 2021 01:45
В ЄС оцінили відносини з Росією після висилки дипломатів
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)
Автор: Артур Родивилов

Відносини Євросоюзу та Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів. Однак дипломатичні канали для обміну думками мають залишатися відкритими.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель за підсумками візиту до Москви.

Візит Борреля в Москву відбувся 4-6 лютого. Глава дипломатії ЄС зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та громадськими організаціями Росії.

"Я проінформую своїх колег з ЄС про підсумки мого візиту до Ради у закордонних справах 22 лютого, де ми проведемо спеціальне обговорення відносин між ЄС і Росією напередодні стратегічних дебатів на березневій Раді Європи", - йдеться в повідомленні.

За підсумками візиту Боррель, зокрема, засудив рішення російської влади про висилку дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції і спростував звинувачення в тому, що вони "вели діяльність, яка є несумісною з дипломатичним статусом".

Нагадаємо, влада США засуджує висилку з Росії трьох європейських дипломатів. Росія вислала трьох дипломатів з представництв Швеції, Польщі та Німеччини за участь в масових акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляло РБК-Україна, канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає необґрунтованою висилку трьох європейських дипломатів з Росії. Берлін не виключає, що дії Москви не залишаться без відповіді.

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на висилку свого дипломата з Росії. Варшава погрожує у відповідь заходами, якщо Москва не скасує свого рішення.

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