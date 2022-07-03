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Росію підозрюю у пошкодженні підводних кабелів в Норвегії, - ЗМІ

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Осло, Неділя 03 липня 2022 17:47
Росію підозрюю у пошкодженні підводних кабелів в Норвегії, - ЗМІ Фото: у Норвегії підозрюють РФ у пошкодженні важливого кабелю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські риболовецькі кораблі могли пошкодити важливі підводні кабелі на півночі Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування норвезького видання NRK.

Перший випадок пошкодження стався ще 3 квітня 2021 року. Тоді зникло близько 4 кілометрів кабелю, яким передавалися дані для наукових досліджень. Також його використовували для збору інформації для військових. Через пів року відірваний фрагмент кабелю знайшли.

Вже 7 січня 2022 року виникли проблеми на іншій ділянці. Фахівці помітили, що зник сигнал на одному з двох кабелів, який забезпечує зв'язок архіпелагу Шпіцберген з материком.

Журналісти вважають, що до обох випадків можуть бути причетні російські риболовецькі кораблі, які проходили поруч.

Які є докази причетності Росії?

Дані з системи автоматичної ідентифікації суден (AIS) говорять про те, що 3 квітня минулого року у районі місця зникнення норвезького кабелю проходили лише російські кораблі. Судно "Саам" декілька разів перетнуло район зникнення.

Компанія у коментарі заявила, що знала про кабель, але не думала, що судна можуть його зачепити. Представник зазначив, що у той день там працювали ще три російські кораблі.

Росію підозрюю у пошкодженні підводних кабелів в Норвегії, - ЗМІ

Показово, що 7 січня, коли сталося друге пошкодження біля Шпіцбергена, там перебували ті ж самі судна РФ - "Севриба", "Ягри" й "Вітус Берінг", а також "Мелькарт 5", який пройшлов над кабелем аж 20 разів.

Компанії-представники заявили, що не знали про пошкодження та не помітили нічого дивного зі свого обладнання.

Нагадаємо, що Норвегія через санкції відмовилася пропускати російський вантаж на архіпелаг Шпіцберген.

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