Росія знову заблокувала переговори у Мінську про обмін заручниками

Координатори ОБСЄ наполягають, що переговори мають бути двосторонніми

Российская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске отказалась обсуждать обмен заложниками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирины Геращенко в Facebook.

По словам Геращенко, координаторы ОБСЕ подыгрывают позиции РФ и отмечают, что это должны быть двусторонние переговоры.

"Российские "ихтамнеты" могут и дальше писать слезливые письма Путину. В рельсу. РФ от них отказалась. Категорически отказалась обсуждать передачу россиян на политзаключенных Кремля - украинцев. И в рамках гуманитарной подгруппы, и в рамках ТКГ", - написала Геращенко.

Также она сообщила, что Украина выдвинула требование освободить 3 украинских военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии Дебальцево.

"В страшную годовщину нарушения Россией минских соглашений и расстрела и захвата Дебальцева, мы обратились с инициативой, что готовы передать троих россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на героев - С.Глондаря, Б.Пантюшенка, А.Коринькова, 4 года удерживаемых в Донецке. Реакции ноль. Россия заявила, что ждет смены власти в Украине", - написала Геращенко.

Напомним, представитель Российской Федерации в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов 17 января отказался от инициативы Украины относительно совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по заложникам.

РБК-Украина писало, что украинская делегация на дебатах в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила о готовности обменять 25 осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных в РФ.