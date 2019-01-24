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Україна на дебатах у ПАРЄ заявила про готовність до обміну ув'язненими з РФ

Новини » Політика    24.01.2019 - 12:47
Україна на дебатах у ПАРЄ заявила про готовність до обміну ув'язненими з РФ
Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Україна готова передати РФ 25 засуджених росіян в обмін на політв'язнів Кремля

Українська делегація на дебатах у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) заявила про готовність обміняти 25 засуджених в Україні росіян на українських політв'язнів в РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника голови Верховної ради Ірина Геращенко в Facebоok.

Геращенко зазначила, що "Україна готова передати РФ 25 засуджених у нас росіян в обмін на політв'язнів Кремля: Олега Сенцова і інших".

Протягом 2018 року Геращенко, як український парламентар в мінській гуманітарної групі, направила 13 офіційних листів РФ з пропозицією про обмін ув'язненими. Міністерство закордонних справ України направило відповідні ноти МЗС РФ. При цьому українська сторона не отримала жодної відповіді від представників РФ.

Геращенко підкреслила, що "РФ не просто блокує процес звільнення, але і затримує нових заручників. У 70 список українських політв'язнів додалися 24 військовополонених моряків".

Нагадаємо, раніше представник України в ТГК Євген Марчук заявив, що російська сторона на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську відмовилася провести обмін ув'язненими.

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Новини України Ірина ГеращенкоПАРЄ
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