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Росія заблокувала ініціативи України з розмінування і КПВВ на Донбасі, - ТКГ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) в черговий раз заблокувала ініціативи української сторони з розмінування кількох дільниць на Донбасі і відновленню роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу української делегації в ТКГ

"На жаль, російська сторона знову заблокувала запланований розгляд питання розмінування 19 ділянок, узгоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпеки підгрупи ТКГ", - підкреслюється в повідомленні.

Також зазначається, що російська делегація проігнорувала ще одну ініціативу української сторони - відкриття КПВВ з боку окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, в червні Росія в ТКГ заблокувала розгляд питання щодо розмінування Донбасу.

Відзначимо, в ході сьогоднішнього засідання українська делегація в ТКГ закликала російську сторону прискорити процес підготовки до обміну полоненими.

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