Росія заблокувала ініціативи України з розмінування і КПВВ на Донбасі, - ТКГ

Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) в черговий раз заблокувала ініціативи української сторони з розмінування кількох дільниць на Донбасі і відновленню роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу української делегації в ТКГ
"На жаль, російська сторона знову заблокувала запланований розгляд питання розмінування 19 ділянок, узгоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпеки підгрупи ТКГ", - підкреслюється в повідомленні.
Також зазначається, що російська делегація проігнорувала ще одну ініціативу української сторони - відкриття КПВВ з боку окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, в червні Росія в ТКГ заблокувала розгляд питання щодо розмінування Донбасу.
Відзначимо, в ході сьогоднішнього засідання українська делегація в ТКГ закликала російську сторону прискорити процес підготовки до обміну полоненими.