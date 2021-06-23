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Російська сторона в ТКГ заблокувала питання з розмінування Донбасу

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Середа 23 червня 2021 18:31
Російська сторона в ТКГ заблокувала питання з розмінування Донбасу Фото: російська сторона в ТКГ заблокувала питання з розмінування Донбасу(Прес-центр АТО / Facebook)
Автор: РБК-Україна

Російська сторона в ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі заблокувала розгляд питання з розмінування Донбасу. Питання було заблоковане незважаючи на готовність координатора і робочої підгрупи з безпеки.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

"Незважаючи на готовність координатора і робочої підгрупи з безпеки, російська сторона заблокувала запланований розгляд питання з розмінування ділянок, узгоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпеки підгрупи ТКГ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні українська сторона в ТКГ запропонувала план з розмінування регіону.

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