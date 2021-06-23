Російська сторона в ТКГ заблокувала питання з розмінування Донбасу
Фото: російська сторона в ТКГ заблокувала питання з розмінування Донбасу(Прес-центр АТО / Facebook)
Російська сторона в ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі заблокувала розгляд питання з розмінування Донбасу. Питання було заблоковане незважаючи на готовність координатора і робочої підгрупи з безпеки.
"Незважаючи на готовність координатора і робочої підгрупи з безпеки, російська сторона заблокувала запланований розгляд питання з розмінування ділянок, узгоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпеки підгрупи ТКГ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в травні українська сторона в ТКГ запропонувала план з розмінування регіону.