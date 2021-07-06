Бойовики створюють привід для блокування КПВВ: у штабі пояснили загострення на Донбасі

Штаб операції Об'єднаних сил пояснив загострення ситуації на Донбасі. У командуванні вважають, що бойовики створюють привід для блокування роботи пунктів пропуску на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку штабу ООС.

Вчора українська сторона зафіксувала збільшення кількості провокацій поблизу Золотого-4, де проросійські бойовики застосували міномети 120-го та 82-го калібрів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

"Подібні штучні загострення провокуються найманцями напередодні засідань ТКГ та використовуються як привід для подальшого блокування роботи КПВВ "Золоте", а разом із ним і "Щастя". Головною метою загострень є пошук приводу для висування вимог Україні щодо надання додаткових гарантій безпеки, які буцімто є умовою відкриття зазначених пунктів пропуску", - пояснили у штабі.

Окрім обстрілів, поблизу пункту пропуску "Золоте" фіксують й інші порушення перемир'я, зокрема на ділянці розведення сил перебувають сторонні особи, проводяться несанкціоновані роботи, а також блокується робота безпілотників ОБСЄ.

"Такі дії спрямовані на подальшу ескалацію ситуації в пунктах пропуску, що використовується кремлівськими найманцями як привід для повного або вибіркового обмеження прав громадян на свободу пересування і свободу вибору місця проживання", - наголосили у командуванні.