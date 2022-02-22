КПВВ "Станиця Луганська" працює в штатному режимі. "Щастя" - закрили
Українські прикордонники відзвітували про роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. КПВВ "Станиця Луганська" продовжує працювати в штатному режимі, а "Щастя" закрили через масові обстріли окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Зазначається, що контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" працює в штатному режимі з 08:00 до 16:00.
"Істотно знизилася кількість осіб, які щодня перетинають КПВВ у бік тимчасово окупованої території. Сьогодні станом на 13:00 у бік тимчасово окупованої території України прослідувало 308 осіб (минулого вівторка - 704), у зворотний бік - 556 (минулого вівторка - 1037)", - йдеться в повідомленні.
При цьому в МВС зазначили, що рішення про закриття КПВВ "Щастя" прийняв командувач ООС у зв'язку із загостренням ситуації.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, окупанти знову обстріляли ТЕС у місті Щастя, внаслідок чого спалахнув трансформатор.