ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія виводить частину військ із Київської і Чернігівської областей, - Генштаб

Новость на русском →
Україна, Вівторок 29 березня 2022 13:42
Росія виводить частину військ із Київської і Чернігівської областей, - Генштаб Фото: РФ виводить частину військ з півночі України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська Федерація не змогла досягти бажаних цілей на півночі України. У зв'язку з цим частину ворожих військ виводять із Київської і Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Мети наступальної операції противник не досяг. Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей. При цьому зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що в результаті обстрілів російськими окупантами загинули понад 350 містян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України ВС РФ Вторгнення Росії до України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі