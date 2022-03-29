Росія виводить частину військ із Київської і Чернігівської областей, - Генштаб
Російська Федерація не змогла досягти бажаних цілей на півночі України. У зв'язку з цим частину ворожих військ виводять із Київської і Чернігівської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Мети наступальної операції противник не досяг. Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей. При цьому зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що в результаті обстрілів російськими окупантами загинули понад 350 містян.
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