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Росія вивела всі свої субмарини в Чорне море

Новость на русском → Севастополь, П'ятниця 19 березня 2021 14:02
Росія вивела всі свої субмарини в Чорне море Фото: субмарина (facebook.com mod mil rus)
Автор: Андрій Козловський

Росія вивела на бойове чергування всі шість своїх підводних човнів. Це сталося напередодні масштабних навчань НАТО в Чорному морі.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Всі підводні човни Чорноморського флоту виконують поставлені завдання за межами місць базування. Ні одного підводного човна в базі немає", - сказав командувач Чорноморського флоту, віце-адмірал Ігор Осипов.

Старший офіцер бригади підводних човнів ЧФ капітан 1 рангу Анатолій Варочкин також заявив, що всі підводні човни знаходяться в морі.

"Це безпрецедентний випадок, якого немає ні на флотах Російської Федерації, ні на флотах іноземних держав. Всі шість сучасних підводних човнів виконують різні завдання в морі", - сказав він.

Нагадаємо, 19-29 березня в Чорному морі пройдуть міжнародні навчання НАТО "Sea Shield 21". Генштаб ВМС Румунії повідомив, що в навчаннях візьмуть участь 18 бойових кораблів, 10 літаків з восьми країн альянсу, включаючи США.

Також повідомлялося, що 10 березня літаки чотирьох країн НАТО провели тренування зі взаємодії в бойових умовах над Чорним морем. Французькі винищувачі імітували напад на групу тральщиків, які слідували в Одесу, а три румунських винищувачі захищали кораблі від умовних супротивників.

Крім того, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс нарощує присутність в Чорному морі через активності Росії.

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