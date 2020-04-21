Росія вивела з-під санкцій двох українських підприємців

З російського санкційного списку виключили двох українських підприємців, в чию сферу інтересів входить металургія. Про це повідомив російський "Інтерфакс".

Йдеться про Вадима Новинського (народний депутат від партії "Опозиційний блок") та Андрія Киселева (народний депутат парламенту 8 скликання, входив у фракцію партії "Опозиційний блок").

Новинський - співвласник холдингу "Метінвест", а Кисельова пов'язують з групою "УкрМет". Тепер вони виведені з переліку фізичних осіб, щодо яких діють спеціальні економічні заходи.

Новинський і Кисельов увійшли в цей перелік у другій хвилі російських санкцій в кінці грудня 2018 року. Фізособам і підконтрольним організаціям з цього списку автоматично блокують безготівкові грошові кошти, цінні папери та майно на території Росії. Також їм заборонено виводити капітал за межі РФ.

Нагадаємо, в 2018 році Росія підготувала пакет санкцій проти України, які зачіпали інтереси близько 360 підприємств і 50 фізичних осіб. Перед цим президент Росії Володимир Путін підписав відповідний указ про заходи у відповідь на антиросійські санкції України.