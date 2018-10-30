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Санкції РФ проти України зачеплять 50 фізосіб і 360 компаній

Новини » Фінанси    30.10.2018 - 18:51
Фото: прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв (kremlin.ru)
Фото: прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв (kremlin.ru)

У російському уряді не розкривають імена українців, які потраплять під санкції

Уряд Російської Федерації (РФ) завершує підготовку санкцій проти України, які зачіпають інтереси близько 360 підприємств і 50 фізичних осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Наголошується, що санкції "у відповідь на недружні дії" України і список компаній та осіб, яких торкнуться обмеження з боку РФ, незабаром передадуть на підпис прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву.

На даний момент персональний склад громадян України, які потрапили в списки, не розголошують. За інформацією представників російського уряду, "там буде багато цікавих відкриттів для громадян України, які побачать, що деякі їхні лідери, які дотримуються радикальних поглядів, у тому числі на відносини між двома країнами і народами, а також їх оточення, не проти заробити на цих самих відносинах".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 22 жовтня, підписав указ про заходи у відповідь на антиросійські санкції України. Згодом прем'єр РФ Медведєв заявив, що під дію відповідних санкцій Російської Федерації потраплять сотні українців. Медведєв уточнив, що у списку точно будуть представники бізнесу і українські компанії. У той же час він підкреслив, що пересічних українців ці обмеження не торкнуться.

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