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Росія висилає італійського дипломата

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило про висилку помічника аташе з питань оборони, військово-морського аташе при посольстві Італії. Йому дали 24 години, щоб покинути країну.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

Як зазначили у відомстві, дана міра прийнята у відповідь на "недружні і нічим не обґрунтовані дії італійської влади щодо військового аташе при посольстві Росії в Римі".

Наприкінці березня міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що двоє російських дипломатів повинні покинути країну, оскільки їх підозрювали у шпигунстві на користь Росії.

Раніше повідомлялося, що в Римі затримали офіцера ВМФ Італії та російського офіцера при посольстві РФ за звинуваченням у шпигунстві. Затримання відбулося після того, як італійський офіцер передав росіянину секретну інформацію.

Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів, після чого Прага вирішила зрівняти чисельність персоналу посольства, що означає висилку ще 70 осіб.

Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Україна запропонувала направити висланих Росією чеських дипломатів на роботу до Києва.

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