Росія висилає 45 співробітників посольства Польщі

Росія висилає 45 співробітників посольств і консульств Польщі. Співробітники польської дипмісії були оголошені персонами нон грата у відповідь на висилку Варшавою російських дипломатів з Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

У березні Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що 45 російським дипломатам було наказано покинути країну після того, як їх запідозрили в роботі на російську розвідку - звинувачення, які Росія назвала "необґрунтованими".

Рішення Польщі про висилку дипломатів послідувало за аналогічними рішеннями в трьох балтійських країнах - Латвії, Естонії та Литві, які вислали в цілому 10 російських дипломатів.