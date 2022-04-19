Майже найдовший у світі рейс. Літак РФ через санкції пролетів 15 тисяч кілометрів

Через закрите небо над ЄС борту довелося облетіти більшість країн по маршруту

Літаку, який відправили зі столиці РФ, щоб доставити висланих російських дипломатів з Греції та Іспанії, довелося пролетіти в обліт значно довшим шляхом через повну заборону польотів над територією країн ЄС.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" та на онлайн-сервіс моніторингу польотів Flightradar24.

Уточнюють, що дві країни, Іспанія та Греція, зробили одноразовий виняток для входу літака в їхній повітряний простір, аби росіяни могли забрати дипломатів з цих держав. Водночас інші країни для цього рейсу подібних винятків не робили.

"Загальна довжина польоту становила 15 163 кілометрів. Це лише трохи менше, ніж найдовший у світі рейс між Сінгапуром і Нью-Йорком", - йдеться у повідомленні.

Під час польоту за маршрутом Москва-Мадрид літак мав залишатися в міжнародному авіапросторі, слідуючи обмеженням. Це більш ніж удвічі збільшувало відстань між пунктами, і літаку довелося робити велике коло.

Фото: Маршрут, за яким довелося летіти росіянам через закрите небо та санкції (flightradar)

Відправляючись зі столиці Іспанії до Афін, літак з РФ оминув Північну Африку та узбережжя Середземного моря, уникаючи повітряного простору Мальти та Італії. Перетнувши повітряний простір Лівії та направляючись до Єгипту, літак повернув у бік півночі для підходу до Афін.

Як пише видання, політ росіян з Афін проходив у більшості через "дружній" повітряний простір. Так, лайнер пролетів через Туреччину, яка наразі навіть під час війни дозволяє російським літакам використовувати свій авіапростір.

Далі політ росіян продовжився на схід, уникаючи зони російського повітряного простору поблизу України. Нагадаємо, наша країна закрила повітряний простір для літаків з перших годин російського вторгнення 24 лютого.

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