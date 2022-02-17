Росія вислала заступника посла США

"Росія вислала заступника глави (дипломатичної – ред.) місії США в РФ Барта Гормана", - повідомив російському виданню прессекретар американського посольства Джейсон Ребхольц.

За його словами, Горсман був другим за значущістю співробітником дипмісії після посла Джона Саллівана. Ребхольц додав, що США дадуть відповідь на висилку дипломата.

На сайті посольства США у Росії зазначено, що Горсман відповідав за ключові аспекти американсько-російських відносин.

Примітно, що про висилку американського дипломата стало відомо невдовзі після візиту посла США Джона Саллівана до МЗС Росії. Дипломат перебував у російському зовнішньополітичному відомстві близько 15 хвилин. Залишивши будівлю міністерства він не дав жодних коментарів.