Росія випустила по Україні понад дві тисячі ракет, - Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні 2014 ракет. Бойові літаки ворога 2682 рази залітали на українську територію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського під час онлайн-конференції Brave Ukraine.