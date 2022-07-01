RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія випустила по Миколаєву 10 ракет: відео наслідків

Фото: окупанти вдарили по Миколаєву 10 ракетами (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні, 1 липня, випустила 10 ракет по Миколаєву. Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазначили приватні підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича.

В результаті ракетних ударів одне підприємство у Миколаєві зазнало серйозних руйнувань, ще декілька мають незначні пошкодження.

За словами мера, вчора окупанти також обстріляли один з районів міста з реактивних систем залпового вогню. Через дії російських військ були пошкоджені 18 приватних будинків.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві зранку пролунала серія вибухів. Пізніше місцева влада підтвердила ракетні удари.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївракетный ударВійна в Україні