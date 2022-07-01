У Миколаєві пролунала серія потужних вибухів: що відомо на цю мить
У Миколаєві сьогодні вранці пролунала серія потужних вибухів. Під час яких у місті була оголошена повітряна тривога.
Що відомо про вибухи та ситуацію в місті - зібрано в матеріалі РБК-Україна.
Ракетні удари (08:50)
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім надав перший коментар щодо вибухів. Він повідомив, що місто піддалося ракетному удару.
"Вранці, 1 липня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється", - пише Кім.
За його словами, росіяни вдарили ракетою по підприємству (без жертв), а одну збили сили ППО.
Працювала ППО (08:38)
У Миколаївській області повідомляють про роботу ППО.
"По ранішньому вибуху : спрацювала ППО, вражена ракета орієнтовно впала на межі з Кіровоградською областю. Йдуть пошуки місця падіння", - пише голова Первомайської райдержадміністрації Сергій Саковський.
Мер повідомив про вибухи
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у своєму Telegram про вибухи, однак інших подробиць щодо причин не надав.
Вибухів було близько десятка. Чули і в області
Як повідомляють місцеві ЗМІ, протягом 25-ти хвилин у місті прозвучали щонайменше десять вибухів.
За інформацією начальника Первомайської районної військової адміністрації Сергія Саковського, приблизно о 5:20 в Первомайському районі стався сильний вибух.
Також, з його слів, станом на 7:30 триває пошукова операція щодо встановлення точного місця вибуху.
Повідомляється про "прильоти"
Тим часом місцеві Telegram-канали та ЗМІ також поширюють інформацію про стовби диму, які здійнялися над містом одразу після вибухів.
"Окупанти знову обстрілюють Миколаєва ракетами. Подекуди обстріл став причиною пожеж. Пуски ракет бачили у районі тимчасово окупованого Херсона", - пише одне з місцевих видань.
Нагадаємо, 29 червня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті атаки окупантів знищена п'ятиповерхівка. Станом на зараз відомо про вісім загиблих.
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