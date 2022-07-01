У Миколаєві пролунала серія потужних вибухів: що відомо на цю мить

У Миколаєві сьогодні вранці пролунала серія потужних вибухів. Під час яких у місті була оголошена повітряна тривога.

Що відомо про вибухи та ситуацію в місті - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

Ракетні удари (08:50)

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім надав перший коментар щодо вибухів. Він повідомив, що місто піддалося ракетному удару.

"Вранці, 1 липня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється", - пише Кім.

За його словами, росіяни вдарили ракетою по підприємству (без жертв), а одну збили сили ППО.

Працювала ППО (08:38)

У Миколаївській області повідомляють про роботу ППО.

"По ранішньому вибуху : спрацювала ППО, вражена ракета орієнтовно впала на межі з Кіровоградською областю. Йдуть пошуки місця падіння", - пише голова Первомайської райдержадміністрації Сергій Саковський.

Мер повідомив про вибухи

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у своєму Telegram про вибухи, однак інших подробиць щодо причин не надав.

Вибухів було близько десятка. Чули і в області

Як повідомляють місцеві ЗМІ, протягом 25-ти хвилин у місті прозвучали щонайменше десять вибухів.

За інформацією начальника Первомайської районної військової адміністрації Сергія Саковського, приблизно о 5:20 в Первомайському районі стався сильний вибух.

Також, з його слів, станом на 7:30 триває пошукова операція щодо встановлення точного місця вибуху.

Повідомляється про "прильоти"

Тим часом місцеві Telegram-канали та ЗМІ також поширюють інформацію про стовби диму, які здійнялися над містом одразу після вибухів.

"Окупанти знову обстрілюють Миколаєва ракетами. Подекуди обстріл став причиною пожеж. Пуски ракет бачили у районі тимчасово окупованого Херсона", - пише одне з місцевих видань.