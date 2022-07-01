Россия выпустила по Николаеву 10 ракет: видео последствий

Россия сегодня, 1 июля, выпустила 10 ракет по Николаеву. В результате вражеской атаки разрушениям подверглись частные предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича.
В результате ракетных ударов одно предприятие в Николаеве подверглось серьезным разрушениям, еще несколько имеют незначительные повреждения.
По словам мэра, вчера оккупанты также обстреляли один из районов города из реактивных систем залпового огня. Из-за действий российских войск были повреждены 18 частных домов.
Ранее мы сообщали, что в Николаеве утром прогремела серия взрывов. Позже местные власти подтвердили ракетные удары.
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