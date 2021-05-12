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Росія видала паспорти вже майже 600 тисячам мешканцям ОРДЛО, - Денісова

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Україна, Середа 12 травня 2021 16:53
Росія видала паспорти вже майже 600 тисячам мешканцям ОРДЛО, - Денісова Фото: Людмила Денісова, український омбудсмен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про продовження російської паспортизації населення окупованих районів Донецької та Луганської областей. Кількість мешканців ОРДЛО, які отримали російські паспорти, продовжує збільшуватися.

Про це йдеться на сторінці омбудсмена в Facebook.

За словами омбудсмена, окупанти примушують українців в ОРДЛО брати російські паспорти, погрожуючи звільненням з роботи та проблемами з подальшим працевлаштуванням.

"Наразі паспорти там отримали майже 600 тисяч українських громадян - це чиновники "органів місцевої влади", вчителі, лікарі. Діють за принципом - якщо ти не отримуєш паспорт - ти не працюєш", - розповіла Денісова.

Нагадаємо, на початку травня в Росії заявляли, що російські паспорти отримали майже 530 тисяч мешканців окупованого Донбасу. Водночас майже 2 тисячам українців відмовили в отриманні російського громадянства.

Додамо, нещодавно глава українського МЗС Дмитро Кулеба дорікнув міжнародним партнерам через російську паспортизацію на Донбасі. На його думку, більш жорстка реакція могла б загальмувати цей процес.

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