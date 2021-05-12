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Россия выдала паспорта уже почти 600 тысячам жителям ОРДЛО, - Денисова

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Украина, Среда 12 мая 2021 16:53
Россия выдала паспорта уже почти 600 тысячам жителям ОРДЛО, - Денисова Фото: Людмила Денисова, украинский омбудсмен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о продолжении российской паспортизации населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Количество жителей ОРДЛО, получивших российские паспорта, продолжает увеличиваться.

Об этом речь идет на странице омбудсмена в Facebook.

По словам омбудсмена, оккупанты заставляют украинцев в ОРДЛО брать российские паспорта, угрожая увольнением с работы и проблемами с дальнейшим трудоустройством.

"Сейчас паспорта там получили почти 600 тысяч украинских граждан - это чиновники "органов местной власти", учителя, врачи. Действуют по принципу - если ты не получаешь паспорт - ты не работаешь", - рассказала Денисова.

Напомним, в начале мая в России заявляли, что российские паспорта получили почти 530 тысяч жителей оккупированного Донбасса. В то же время почти 2 тысячам украинцев отказали в получении российского гражданства.

Добавим, недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба упрекнул международных партнеров за российскую паспортизацию на Донбассе. По его мнению, более жесткая реакция могла бы затормозить этот процесс.

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