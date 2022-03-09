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Росія вперше визнала, що послала строковиків на війну проти України

Автор: Юлія Бойко

Міністерство оборони Росії вперше визнало, що на війну проти України послали військовослужбовців строковиків. За офіційними даними, "виявилося кілька таких фактів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Росії.

"На жаль, виявилися кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби в частинах російських збройних сил, що беруть участь у проведенні спеціальної військової операції на території України. Практично всі такі військовослужбовці вже виведені на територію Росії", - зазначив представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.

Він також визнав, що кілька строковиків потрапили в український полон.

Зазначимо, до цього російський президент Володимир Путін заявляв, що у війні беруть участь нібито тільки контрактники, а строковики і резервісти не залучалися. Він також обіцяв не проводити додатковий призов.

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Министерство обороны РФВійна Росії проти України