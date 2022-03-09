Росія вперше визнала, що послала строковиків на війну проти України

Міністерство оборони Росії вперше визнало, що на війну проти України послали військовослужбовців строковиків. За офіційними даними, "виявилося кілька таких фактів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Росії.
"На жаль, виявилися кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби в частинах російських збройних сил, що беруть участь у проведенні спеціальної військової операції на території України. Практично всі такі військовослужбовці вже виведені на територію Росії", - зазначив представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.
Він також визнав, що кілька строковиків потрапили в український полон.
Зазначимо, до цього російський президент Володимир Путін заявляв, що у війні беруть участь нібито тільки контрактники, а строковики і резервісти не залучалися. Він також обіцяв не проводити додатковий призов.
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