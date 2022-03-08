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Путін заперечує, що відправив воювати в Україну строковиків і резервістів

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Росія, Вівторок 08 березня 2022 00:58
Путін заперечує, що відправив воювати в Україну строковиків і резервістів Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Роман Мирончук

Президент Росії Володимир Путін заявив, що на війні в Україні нібито немає і не буде строковиків і резервістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на зустрічі з жінками напередодні 8 березня.

"У бойових діях не беруть участь і не братимуть участь солдати, що проходять строкову службу, і не буде проводитися додатковий призов резервістів із запасу. Поставлені завдання вирішують тільки професійні військові", - заявив глава країни-агресора.

Зазначимо, що раніше Путін говорив, про те, що західні ЗМІ тільки нагнітають обстановку і здійснювати напад на Україну Росія не планує, після чого розв'язав війну без будь-якого попередження.

Українські військові вже багато затримали солдатів ворожої армії, які виявилися строковиками.

Нагадаємо, полонений солдат-строковик з Єкатеринбурга розповів, що їх направили на "навчання" і при цьому відібрали мобільні телефони. Солдатам обіцяли переможний марш і якнайшвидше повернення додому.

Ми також писали про те, що російські окупанти здалися в полон під Миколаєвом і записали відеозвернення до своїх рідних у РФ. На кадрах один з російських військових каже: "Мамо, забери мене звідси! Ми тут мирних жителів вбиваємо!".

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