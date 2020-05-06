РФ увійшла у топ-5 країн за кількістю заражених коронавірусом

Росія обійшла Німеччину і зараз займає п'яте місце в світі за кількістю виявлених випадків COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Станом на 6 травня в Росії зафіксовано майже 167 тис. випадків коронавірусу. За останню добу вірус діагностували у 10 559 росіян. Щоденний приріст від 10 тис. заражених тримається в РФ четверту добу поспіль.

Найбільше випадків зареєстровано в Москві (85,9 тис.) і області (16,5 тис.), а також у Санкт-Петербурзі (5,8 тис.).

Також було зафіксовано 86 нових смертей. З початку епідемії в РФ від коронавірусу померли 1537 осіб.

3 травня Росія встановила анти-рекорд за кількістю нових заражень. За добу інфекцію підтвердили у 10 633 осіб. 4 травня повідомлялося про 10,5 тис. заражених. Крім того, 2,7 тис. випадків захворювання зафіксували у російській армії.

РБК-Україна також повідомляло, що коронавірус подвердили у російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.