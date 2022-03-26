Американський Ювелірний дім Tiffany & Co відмовився купувати російські діаманти і алмази

Американський Ювелірний дім Tiffany & Co призупинив закупівлю неограненних алмазів в Росії і російських діамантів, незалежно від того, де їх огранили. Таке рішення пов'язане з російською агресією на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Tiffany & Co в Twitter.

"Tiffany призупинила закупівлю всіх необроблених алмазів з Росії, а також діамантів російського походження незалежно від того, де вони ограновані і поліровані", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, Швейцарія приєдналася до четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії.

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