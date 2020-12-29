Росія внесла до "чорного списку" головних силовиків Німеччини

Російська Федерація розширила список санкцій щодо Німеччини. Такі заходи вжито у зв'язку з введеними раніше санкціями з боку Євросоюзу за кібератаку на німецький парламент (Бундестаг).

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ РФ.

У Москві назвали дії Берліна у справі про кібератаки на Бундестаг "провокацією проти Росії".

"Згідно з дипломатичним принципом взаємності новими фігурантами російського стоп-листа обрано керівні співробітники німецьких силових і розвідувальних структур, що входять в систему Міністерства оборони ФРН", - відзначили в МЗС.

Їм заборонено в'їзд на територію Росії. При цьому точна кількість німецьких чиновників або їх прізвища в РФ не назвали.

Нагадаємо, в кінці жовтня Рада Європи ввів санкції проти двох агентів Головного розвідувального управління Росії через їх причетності до кібератаки на Бундестаг.

До цього в Німеччині заявили, що мають вагомі докази того, що винуватцем кібератаки був російський розвідник.

Відзначимо, кібератака на Бундестаг сталася навесні 2015 року. Тоді хакер під псевдонімом Scaramouche проник в комп'ютер Меркель і отримав доступ щонайменше до 16 гігабайтам інформації.