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Російські хакери викрали листування Меркель

Новини » Надзвичайні події     08.05.2020 - 20:50
Російські хакери викрали листування Меркель
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

За кібератакою стоїть російська військова розвідка

Російські хакери зламали комп'ютер канцлера Німеччини Ангели Меркель і викрали листування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Зазначається, що п'ять років тому (8 травня 2015 року) хакер під псевдонімом Scaramouche проник на комп'ютер Меркель, що знаходиться в її офісі в Бундестазі.

Наразі невідомо, які саме відомості вдалося викрасти хакерам під час кібератаки, але відомо, що зловмисники отримали доступ щонайменше до 16 гігабайтів інформації.

За даними слідства, за кібератакою стоїть російська військова розвідка.

Нагадаємо, Німеччина підозрює хакера з Російської Федерації у зломі мережі парламенту і видала ордер на його арешт. Підозрюваним є 29-річний Дмитро Бадін і його також розшукують США за хакерські атаки, зокрема крадіжку електронних листів Хілларі Клінтон і Демократичної партії напередодні президентських виборів в 2016 році.

Раніше повідомлялося, що на початку березня в Україні презентували запуск інформаційної кампанії з кібербезпеки, над створенням якої працювали фахівці Великобританії, Сполучених Штатів Америки та України.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці березня правоохоронці викрили хакерську групу, яка обкрадала банківські рахунки. Кіберзлочинці викрали понад 20 млн гривень.

Теги Новини України Германияхакери
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