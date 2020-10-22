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ЄС запровадив санкції проти двох агентів російського ГРУ

Брюссель, Четвер 22 жовтня 2020 20:18
ЄС запровадив санкції проти двох агентів російського ГРУ
Фото: прапор ЄС (pixabay)
Автор: Дмитро Левицький

Рада Європейського союзу запровадила санкції проти двох агентів Головного розвідувального управління Росії через їх причетність до кібератак на Бундестаг. Під санкції також потрапив центр ГРУ.

Про це йдеться у прес-релізі Ради ЄС.

Згідно з офіційним журналом ЄС, під санкції потрапили начальник Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та Дмитро Бадін, якого вважають офіцером військової розвідки 85-го головного центру спецслужб ГРУ.

Крім того, санкції ввели проти 85-го головного центру спецслужб ГРУ.

"Ця кібератака була націлена на інформаційну систему парламенту і вплинула на її функціонування. Був викрадений значний обсяг даних, а також порушені поштові акаунти кількох членів парламенту, в тому числі канцлера Ангели Меркель", - наголосили в Раді ЄС.

Нагадаємо, санкції за кібератаку на Бундестаг були схвалені послами ЄС ще на початку жовтня.

Крім того, нещодавно США звинуватили шістьох офіцерів російського ГРУ в кібератаках по всьому світу, зокрема в Україні.

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Новини України В світі БундестагГРУкібератакаСанкції проти Росії

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