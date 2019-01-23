Росія втручається у вибори в Україні, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами Порошенка, Україна вживає заходів для мінімізації російського впливу

Росія впливає на виборчі процеси, які відбуваються в європейських країнах та в Україні у 2019 році. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт адміністрації президента.

Порошенко наголошує, що Росія використовує демократичні інструменти для впливу на демократичні країни.

"Ми вживаємо заходів для мінімізації та зупинки російського впливу. Знаєте, що є найкращим рішенням? Відповідальне голосування людей", - сказав Порошенко в інтерв’ю Bloomberg в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Президент зауважив, що Європа продемонструвала відповідальне голосування громадян в 2016 та 2017 роках.

"Всі говорили, що у Франції, Німеччині переможуть популісти. Сподіваємось, що цього не відбудеться в багатьох європейських країнах, не відбудеться в Україні та під час виборів до Європейського парламенту", - зазначив Президент.

"Небезпека популізму надзвичайно висока в Європі, а також в Україні, яка є частиною Європи. В нас є безвідповідальні політики, які тільки обіцяють", - додав він.

Нагадаємо, Порошенко раніше заявляв про безпрецедентний масштаб підготовки Російської Федерації (РФ) до втручання у вибори.

РБК-Україна писало, що раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що Росія може зосередити втручання в вибори в Україні на півдні країни.