Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.31
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.58
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.31
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.58
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Росія може втрутитися у проведення виборів в Україні через кібератаки, - Парубій

НовиниПолітика    27.06.2018 - 14:11
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Парубій зазначив, що в Україні потрібно створити Регіональний центр протидії гібридним загрозам РФ

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Росія може втрутитися у проведення виборів в Україні через кібератаки. Про це повідомляє прес-служба українського парламенту.

Так, голова ВР Андрій Парубій провів зустріч із помічником міністра оборони США Лорою Купер.

Зазначається, що сторони обговорили блок питань кібербезпеки, енергетичної безпеки.

"Голова Верховної ради підкреслив, що особливої актуальності для України набуває питання кібербезпеки, адже Росія через кібератаки може втрутитися у проведення виборів в Україні", - підкреслюється у повідомленні.

Крім того, Парубій розповів про пріоритети регіональної безпеки у Центральній і Східній Європі.

"Ми на межі з Росією творимо "кордон свободи". Держави вільного світу, які межують із Росією, і, зокрема Україна, стали "щитом Європи" від будь-яких проявів російської агресії. Україна разом з Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Молдовою та Грузією демонструє регіональну безпекову єдність. Ми спільно демонструємо, що загроза Путіна - світова", - сказав він.

Голова ВР також наголосив на потребі створення в Україні Регіонального центру протидії російським гібридним загрозам.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США передало Конгресу більше тисячі нових документів, пов'язаних із розслідуванням втручання Росії у вибори США.

Парубій підписав закон про нацбезпеку Україна і США обговорили механізми підтримки інституційної спроможності Ради
Теги публікації: Андрій Парубій, Російська Федерація, выборы, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся