Росія може втрутитися у проведення виборів в Україні через кібератаки, - Парубій

Парубій зазначив, що в Україні потрібно створити Регіональний центр протидії гібридним загрозам РФ

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Росія може втрутитися у проведення виборів в Україні через кібератаки. Про це повідомляє прес-служба українського парламенту.

Так, голова ВР Андрій Парубій провів зустріч із помічником міністра оборони США Лорою Купер.

Зазначається, що сторони обговорили блок питань кібербезпеки, енергетичної безпеки.

"Голова Верховної ради підкреслив, що особливої актуальності для України набуває питання кібербезпеки, адже Росія через кібератаки може втрутитися у проведення виборів в Україні", - підкреслюється у повідомленні.

Крім того, Парубій розповів про пріоритети регіональної безпеки у Центральній і Східній Європі.

"Ми на межі з Росією творимо "кордон свободи". Держави вільного світу, які межують із Росією, і, зокрема Україна, стали "щитом Європи" від будь-яких проявів російської агресії. Україна разом з Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Молдовою та Грузією демонструє регіональну безпекову єдність. Ми спільно демонструємо, що загроза Путіна - світова", - сказав він.

Голова ВР також наголосив на потребі створення в Україні Регіонального центру протидії російським гібридним загрозам.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США передало Конгресу більше тисячі нових документів, пов'язаних із розслідуванням втручання Росії у вибори США.