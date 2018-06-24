В Конгресс США передали новые документы по делу о вмешательстве РФ в американские выборы

Минюст США передал в Конгресс более тысячи новых документов

Министерство юстиции США передало Конгрессу более тысячи новых документов, связанных с расследованием вмешательства России в выборы США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Издание пишет, что Минюст должен был передать все документы еще в пятницу, впрочем, это было сделано в субботу, 23 июня.

По словам пресс-секретаря спикера Палаты представителей Эшли Стронг, Минюст попросил больше времени для передачи остальных документов, на что Конгресс согласился.

Она добавила, что оба комитета Палаты представителей - юридический комитет и комитет по вопросам разведки - ожидают, что Минюст выполнит свои обязательства в полной мере.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции США с момента назначения Роберта Мюллера спецпрокурором по России в мае 2017 года потратило свыше 17 млн долларов на расследование возможных связей президента Дональда Трампа и его окружения с Россией.