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Интервью

Россия может вмешаться в проведение выборов в Украине путем кибератак, - Парубий

НовостиПолитика    27.06.2018 - 14:11
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Парубий отметил, что в Украине нужно создать Региональный центр противодействия гибридным угрозам РФ

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Россия может вмешаться в проведение выборов в Украине путем кибератак. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Так, председатель ВР Андрей Парубий провел встречу с помощником министра обороны США Лорой Купер.

Отмечается, что стороны обсудили блок вопросов кибербезопасности, энергетической безопасности.

"Председатель Верховной рады подчеркнул, что особую актуальность для Украины приобретает вопрос кибербезопасности, ведь Россия путем кибератак может вмешаться в проведение выборов в Украине", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, Парубий рассказал о приоритетах региональной безопасности в Центральной и Восточной Европе.

"Мы на границе с Россией творим "границу свободы". Государства свободного мира, граничащие с Россией, и, в частности Украина, стали "щитом Европы" от любых проявлений российской агрессии. Украина вместе с Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Молдовой и Грузией демонстрирует региональную единство безопасности. Мы совместно демонстрируем, что угроза Путина - мировая", - сказал он.

Председатель ВР также отметил необходимость создания в Украине Регионального центра противодействия российским гибридным угрозам.

Напомним, Министерство юстиции США передало Конгрессу более тысячи новых документов, связанных с расследованием вмешательства России в выборы США.

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Теги публикации: Андрей Парубий, Российская Федерация, выборы, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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