ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США закликали Росію повернути захоплені в Керченській протоці судна

Новини » Політика     14.11.2019 - 15:47
США закликали Росію повернути захоплені в Керченській протоці судна
Фото: захоплені українські кораблі (mil.in.ua)

США вимагають негайно повернути українські кораблі

Сполучені Штати Америки вимагають, щоб Росія негайно звільнила захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі. Про це заявив військового аташе США в Україні Куїнн Воффорд, передає прес-служба посольства США в Україні.

Воффорд нагадав про рішення Міжнародного трибуналу з морського права, відповідно до якого Росія була зобов'язана звільнити захоплених в полон українських моряків та кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".

"Однак до цього часу Російська Федерація не повернула Україні три кораблі, які вона захопила - "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Ми закликаємо Росію негайно відпустити ці кораблі в Україну", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Київ направив Росії ноту з вимогою віддати захоплені в Керченській протоці українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". У відомстві бажають дізнатися дату та час, коли можна забрати судна.

Напередодні Пристайко повідомляв про взаємодію між Україною та РФ, а також про те, що процес повернення українських кораблів знаходиться на фінальному етапі. Міністр наголошував, що українські кораблі будуть повернуті вже найближчим часом.

ВМС отримають на озброєння 6 вітчизняних кораблів США передасть Україні ще три катери Island
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКерченский мосткорабль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся