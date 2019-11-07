Росія збільшила поставки боєприпасів бойовикам на Донбас, - ГУР

З початку листопада з території Російської Федерації зросла інтенсивність завезення на окуповану територію Донбасу боєприпасів і військового майна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що ввезення військового забезпечення здійснюється через неконтрольовані Україною ділянки кордону в нічний час.

"Рух автомобільних колон через населені пункти тимчасово окупованій українській території здійснюється переважно в нічний час, що призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Так, 5 листопада сталося зіткнення військової вантажівки, який рухався в колоні, з легковим автомобілем. Російське окупаційне командування намагається приховати інформацію про цю та інші аварії при транспортуванні боєприпасів і вибухонебезпечних матеріалів", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 7 листопада на окуповану територію було відправлено понад 15 тонн гуманітарної допомоги від Червоного хреста. Повідомляється, що жителям Донбасу були відправлені продуктові набори, а також меблі.

Також повідомлялося, що в п'ятницю, 8 листопада, в Петровському почнеться розведення сил і засобів. В українському штабі підтвердили готовність до розведення, воно повинне початися в 12:00.