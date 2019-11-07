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На Донбасі зранку поранили українського військового

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 12:47
На Донбасі зранку поранили українського військового
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бойовики 2 рази відкривали вогонь по позиціям ООС

Від початку четверга, 7 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі було поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністрества оборони України.

За даними оборонного відомства, станом на 12:30 незаконні збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обидва обстріли відбулися близько 05:00 ранку.

Так, з кулеметів великого калібру та ручних гранатометів під ворожий обстріл потрапили позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське, що на луганському напрямку. Ще одне порушення тиші сталося поблизу Водяного на донецькому напрямку, там окупанти обстрілювали українських військових з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Цієї доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил з пораненням доставлено до військового мобільного госпіталю", - додали в Міноборони.

ООС

Ситуація на Донбасі станом на 7 листопада 2019 (mil.gov.ua)

Нагадаємо, минулої доби, 6 листопада, в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті ворожих обстрілів було поранено 4 українських військовослужбовців. Окупанти застосовували міномети 82-го калібру, заборонені мінськими угодами.

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