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Росія влаштувала обстріл села в Херсонській області: що відомо

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Херсон, Понеділок 04 липня 2022 14:23
Росія влаштувала обстріл села в Херсонській області: що відомо РФ влаштувала обстріл Заградівки в Херсонській області (ілюстрація/фото: Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В понеділок, 4 липня, окупанти обстріляли Херсонську область з артилерії. Під ворожим вогнем опинилось село Заградівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне угруповання військ "Каховка".

Росія влаштувала обстріл села в Херсонській області: що відомо

"За попередніми даними відомо, що в результаті обстрілу загинула цивільна особа та одна особа травмована", - йдеться в повідомленні.

За словами військових наразі деталі та кількість постраждалих від обстрілу встановлюються.

Раніше військовий ЗСУ з Кривого Рогу опублікував відео, на якому показано, на що російські окупанти перетворили село Заградівку на околиці Херсонської області.

Як повідомлялося, російські війська на Херсонщині обстрілюють склади з вибухонебезпечними речовинами. Йдеться про аміачну селітру.

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Херсонская область
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