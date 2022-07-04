Россия устроила обстрел села в Херсонской области: что известно

В понедельник, 4 июля, оккупанты обстреляли Херсонскую область из артиллерии. Под вражеским огнем оказалось село Заградовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативную группировку войск "Каховка".

"По предварительным данным известно, что в результате обстрела погибло гражданское лицо и одно лицо травмировано", - говорится в сообщении. По словам военных, сейчас детали и количество пострадавших от обстрела устанавливаются.