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У Херсонській області російські війська обстрілюють склади з аміачною селітрою

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Херсонська область, Неділя 03 липня 2022 13:00
У Херсонській області російські війська обстрілюють склади з аміачною селітрою Фото: у Херсонській області окупанти обстрілюють склади з добривами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська у Херсонській області обстрілюють склади з вибухонебезпечними речовинами. Мова йде про аміачну селітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне угруповання військ "Каховка" у Facebook.

Місцеві жителі одного з населених пунктів Херсонської області зафіксували результат нічного обстрілу з боку окупантів. Неподалік від місця влучання снаряда знаходяться склади з аміаком та селітрою.

"Противник ціленаправлено обстрілює як промислові об'єкти, так і мирні квартали, намагаючись зламати дух українського народу, загнавши в паніку та пробудивши страх", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти обстріляли склади з аміачною селітрою у Харківській області та Краматорську (Донецька область).

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