Росія вже встановила "робочі контакти" з талібами в Афганістані

Повідомляється, що Москва стежить за тим, як влада в Афганістані переходить до "Талібану". Також повідомляється, що ситуація в Кабулі і Афганістані стабілізується.

"Таліби приступили до наведення громадського порядку, підтвердили гарантії безпеки місцевих жителів та іноземних дипмісій", - йдеться в повідомленні.

Також МЗС Росії закликає афганські сторони утримуватися від насильства.

"Посольство Росії в Кабулі продовжує функціонувати в штатному режимі. Встановлено робочі контакти з представниками нової влади з метою забезпечення безпеки Російської закордонної установи", - додали в міністерстві.