Росія встановила "дипломатичні відносини" з "ЛДНР"
Міністерство закордонних справ Росії оголосило про встановлення "дипломатичних відносин" з так званими Донецькою і Луганською "народними республіками". У російському МЗС заявили про готовність розвивати з ними "співпрацю".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Росії.
Відзначається, що сьогодні, 22 лютого, між Росією і "ЛДНР" була оформлена домовленість про "встановлення дипломатичних відносин". У зв'язку з цим глава російського МЗС Сергій Лавров направив привітання "міністрам".
"Російська сторона націлена на всебічний розвиток співпраці з "ДНР" і "ЛНР", - підкреслюється в заяві.
Нагадавши, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". Сьогодні Держдума і Совфед ратифікували це рішення.
Зазначимо, сьогодні Путін виступив з ультиматумами на адресу України, зажадавши відмовитися від Криму і вступу в НАТО.