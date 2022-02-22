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Россия установила "дипломатические отношения" с "ЛДНР"

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Москва, Вторник 22 февраля 2022 21:17
Россия установила "дипломатические отношения" с "ЛДНР" Фото: Россия установила "дипломатические отношения" с так называемыми "ЛДНР" (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел России объявило об установлении "дипломатических отношений" с так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками". В российском МИДе заявили о готовности развивать с ними "сотрудничество".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД России.

Отмечается, что сегодня, 22 февраля, между Россией и "ЛДНР" была оформлена договоренность об "установлении дипломатических отношений". В связи с этим глава российского МИД Сергей Лавров направил поздравления "министрам".

"Российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с "ДНР" и "ЛНР", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Сегодня Госдума и Совфед ратифицировали это решение.

Отметим, сегодня Путин выступил с ультиматумами в адрес Украины, потребовав отказаться от Крыма и вступления в НАТО.

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