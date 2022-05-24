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У Росії назвали умову для повноцінної війни з Україною

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Москва, Вівторок 24 травня 2022 14:38
У Росії назвали умову для повноцінної війни з Україною Фото: заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Крим у складі України буде "прямим хамством" територіальної цілісності Росії. А загроза півострову у складі РФ стане приводом для початку повноцінної війни з Україною.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Повна автономія Криму у складі України - це і зовсім пряме хамство на адресу Росії, загроза її територіальній цілісності і привід для початку повноцінної війни. У Росії немає і ніколи не буде політичної сили, яка б погодилася навіть обговорювати долю Криму. Це було б просто національною зрадою", - заявив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ціна звільнення Криму від російської окупації - життя сотні тисяч українців.

Зазначимо, за кілька днів до початку війни проти України Володимир Путін висловив побоювання, що Київ спробує повернути Крим силовим шляхом.

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