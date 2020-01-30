Росія посилює підрозділи бойовиків танками та артилерією

Головне управління розвідки зафіксувало посилення підрозділів незаконних збройних формувань Російської Федерації на Донбасі танками та артилерією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними розвідки, у мотострілецьких підрозділах бойовиків відбувається планова ротація, у ході якої фіксується посилення танками та артилерійськими установками.

"Окупанти з порушенням домовленостей про встановлення зон відведення важкого озброєння приховано зосереджують танки, самохідні артилерійські установки та ракетні системи залпового вогню поблизу лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, незаконні збройні формування провели інтенсивну підготовку батальйонних тактичних груп. Під час підготовки проводилися бойові стрільби, у тому числі з відпрацюванням переходу від оборони до наступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі переганяють артилерійські установки через житлові райони населених пунктів. Перекидання великокаліберних артилерійських систем через житлові райони було зафіксовано 22-23 січня.

Також РБК-Україна писало, що незаконні збройні формування РФ на Донбасі обстрілюють позиції українських військових з житлових кварталів. Бойовики розміщують техніку за 250, а іноді 50-100 метрів, від житлових будинків.