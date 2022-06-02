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Росія посилила мобілізацію на фоні великих втрат, - Генштаб

Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

ЗСУ продовжують масово знищувати загарбників у Донецькій та Луганській області. Через це Росія посилила примусову мобілізацію на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За інформацією військового керівництва України, до лікарень на тимчасово окупованих територіях Донецької області у період з 27 по 28 травня потрапили 115 поранених ворогів та 32 убитих.

У Генштабі зазначають, що у зв'язку з великими втратами у військових частинах та підрозділах 1-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ, окупанти продовжують проводити примусову мобілізацію в окупованій частині Донецької області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційна влада мобілізувала майже всіх чоловіків із так званої "ДНР". Їх забирають на війну примусово.

Також ми писали, що російський Генштаб розіслав військовим округам наказ формування резервних батальйонів у складі офіцерів, контрактників і резервістів.

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