Россия усилила мобилизацию на фоне больших потерь, - Генштаб

ВСУ продолжают массово уничтожать захватчиков в Донецкой и Луганской области. Из-за этого Россия усилила принудительную мобилизацию на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.