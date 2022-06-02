Россия усилила мобилизацию на фоне больших потерь, - Генштаб

ВСУ продолжают массово уничтожать захватчиков в Донецкой и Луганской области. Из-за этого Россия усилила принудительную мобилизацию на оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По информации военного руководства Украины, в больницы на временно оккупированных территориях Донецкой области в период с 27 по 28 мая попали 115 раненных врагов и 32 убитых.
В Генштабе отмечают, что в связи с большими потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ, оккупанты продолжают проводить принудительную мобилизацию в оккупированной части Донецкой области.
Напомним, ранее стало известно, что оккупационная власть мобилизовала почти всех мужчин из так называемой "ДНР". Их забирают на войну принудительно.
Также мы писали, что российский Генштаб разослал военным округам приказ о формировании резервных батальонов из числа офицеров, контрактников и резервистов.
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