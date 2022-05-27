Полонений розповів про мобілізацію в "ДНР": призвали майже всіх чоловіків
Окупаційна влада мобілізувала майже всіх чоловіків з так званої "ДНР". Їх забирають на війну примусово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки.
Полонений загарбник, якого мобілізували у тимчасово окупованій Донецькій області, розповів, що в регіоні майже не залишилося чоловіків. Бойовики жартують, що псевдореспубліку варто перейменувати на "ЖНР" (Жіноча народна республіка).
"Нам не до політики, ми робітники, працювали… А нас призвали практично 100% чоловічого населення! Знаєте, як зараз "ДНР" обзивають? "ЖНР"! Там чоловіків практично не лишилося", - сказав окупант.
Він також додав, що російські військові часто принижували "ДНРівців", а командири стріляли під ноги, якщо їм щось не подобалось.
Нагадаємо, у новій перехопленій розмові окупанти розповіли, що командири брешуть керівництву про "досягнення" в Україні.
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