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Росія посилила корабельне угруповання в Чорному морі

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Понеділок 20 червня 2022 03:49
Росія посилила корабельне угруповання в Чорному морі Фото: Росія посилила флот в Чорному морі носіями крилатих ракет (t me nexta live)
Автор: Артур Родивилов

Російське корабельне угруповання в Чорному морі поповнило склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

Зокрема, Росія розмістила три надводних і три підводних носії крилатих ракет, чий загальний арсенал становить 36 снарядів.

Крім того, на чергуванні перебувають три десантні кораблі РФ.

Як відомо, в ніч проти 17 червня Військово-морські сили України ракетами класу "Земля-поверхня" точно вразили Російський буксир. Удар по ньому припав в той час, коли він перевозив на острів Зміїний боєприпаси, озброєння і особовий склад ЧФ РФ.

Раніше повідомлялося, що Чорноморський флот РФ звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами"Калібр" у Чорному морі.

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