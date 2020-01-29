Росія спростить отримання громадянства для українців

Мешканці України та Білорусі зможуть отримати російське громадянство без співбесіди на знання мови. Про це заявила керівник головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова, повідомляють росЗМІ.

Вона заявила, що відомство планує спростити можливість придбання російського громадянства для жителів України, Молдавії, Казахстану і Білорусі.

"Це наші сусіди, і число жителів цих держав, які бажають придбати російське громадянство, стає дедалі більше", - вважає вона.

Нагадаємо, у 2019 році російське громадянство отримали або відновили 299 422 громадянина України.

До цього президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

У відповідь український президент Володимир Зеленський спростив надання громадянства росіянам.

Крім того, ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів ОРДЛО. Європейська рада продовжує стежити за ситуацією на сході України і "готовий розглянути подальші варіанти, в тому числі невизнання російських паспортів, виданих в порушення мінських угод".